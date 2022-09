Cdp e Mcc, Basket Bond da 150 mln per sostenere 9 Pmi (tra le quali Graded ed altre 3 aziende campane) (Di lunedì 19 settembre 2022) sostenere i piani di investimento delle imprese con strumenti di finanza alternativa, rafforzandone la competitività in Italia e all’estero. Questo il principale obiettivo del nuovo programma Basket Bond Italia del valore di 150 milioni presentato oggi a Palazzo Mezzanotte da Banca Europea per gli Investimenti (Bei), Cassa Depositi e Prestiti (Cdp), Mediocredito Centrale (Mcc), Banca Finint, Assindustria Venetocentro ed Elite. In particolare, questa prima emissione da 47,5 milioni riguarda nove imprese attive su tutto il territorio nazionale. Quattro sono del Nord, Antonio Carraro (leader nel settore delle macchine agricole); Novation Tech (azienda specializzata nella produzione e lavorazione di componenti in fibra di carbonio e materiali compositi); Telebit (system integrator per le reti di telecomunicazione); Industrial Cars (società ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 19 settembre 2022)i piani di investimento delle imprese con strumenti di finanza alternativa, rafforzandone la competitività in Italia e all’estero. Questo il principale obiettivo del nuovo programmaItalia del valore di 150 milioni presentato oggi a Palazzo Mezzanotte da Banca Europea per gli Investimenti (Bei), Cassa Depositi e Prestiti (Cdp), Mediocredito Centrale (Mcc), Banca Finint, Assindustria Venetocentro ed Elite. In particolare, questa prima emissione da 47,5 milioni riguarda nove imprese attive su tutto il territorio nazionale. Quattro sono del Nord, Antonio Carraro (leader nel settore delle macchine agricole); Novation Tech (azienda specializzata nella produzione e lavorazione di componenti in fibra di carbonio e materiali compositi); Telebit (system integrator per le reti di telecomunicazione); Industrial Cars (società ...

Faido1Alessio : Cdp con Mcc, 150 milioni a sostegno di Pmi e Mid-Cap - emilio_cirillo : RT @MediocreditoC: ?MCC e CDP:al via Basket Bond Italia da 150 mln con Banca Finint e garanzia BEI ??OBIETTIVO:Sostenere piani di #investime… - GelsoVigliotti : RT @LorenzSquintani: Al via il programma #Basketbond Italia da €150 milioni, presentato oggi a @BorsaItalianaIT, grazie al quale 9 imprese… - LorenzSquintani : Al via il programma #Basketbond Italia da €150 milioni, presentato oggi a @BorsaItalianaIT, grazie al quale 9 impre… - Giornaleditalia : CDP, MCC e Banca Finint: al via Basket Bond Italia. 150 milioni a favore di PMI e Mid-Cap con garanzia BEI -