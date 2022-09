CDM: Concorso per 28 Specialisti di Comunicazione (Di lunedì 19 settembre 2022) La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha indetto un Bando di Concorso per la ricerca di 28 Figure Professionali come Specialista di Comunicazione e Sistemi di Gestione, per le sedi centrali e decentrate della Scuola Nazionale dell’Amministrazione, categoria A. L’assunzione è finalizzata ad inserimento con contratto a tempo indeterminato. Bando di Concorso Si rende noto che è indetta una procedura selettiva, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive ventotto unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nella categoria A, posizione economica F1 del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il profilo di specialista di Comunicazione e sistemi di gestione. Il suddetto personale verrà impiegato presso le sedi centrali e ... Leggi su posizioniaperte (Di lunedì 19 settembre 2022) La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha indetto un Bando diper la ricerca di 28 Figure Professionali come Specialista die Sistemi di Gestione, per le sedi centrali e decentrate della Scuola Nazionale dell’Amministrazione, categoria A. L’assunzione è finalizzata ad inserimento con contratto a tempo indeterminato. Bando diSi rende noto che è indetta una procedura selettiva, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive ventotto unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nella categoria A, posizione economica F1 del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il profilo di specialista die sistemi di gestione. Il suddetto personale verrà impiegato presso le sedi centrali e ...

