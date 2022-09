Cattelan accende la seconda serata della nuova Rai2 | da domani ‘Stasera c’è Cattelan’

(Di lunedì 19 settembre 2022) (Adnkronos) – Dopo l’esperienza di Eurovision, Alessandroriparte da Torino. Dasera sarà infatti sarà protagonista insu Rai 2 del late night showc’è…su’ che andrà in onda per sei settimane, tre da Torino e tre da Milano, per tre serate consecutive, il martedì, il mercoledì e il giovedì con un format che prevede grandi ospiti, momenti musicali, rubriche e riflessioni sull’attualità. Con lui in studio la band degli Street Clerks e il nuovo arrivato Mike Lennon. Il programma riprende l’esperienza del fortunato ‘E poi c’è’ andato in onda su Sky. “Torno al mio habitat naturale, che è il late show”, ha sottolineato. Nelle corso delle serate si alterneranno ...

Rai Storia

Mika arriva in Sardegna alla Forte Arena. Appuntamento il 30 Luglio 2022 alle 21.30. Direttamente dall'Eurovision Song Contest, dove è stato co - presentatore con Laura Pausini e Alessandro, Mika arriva con un'unica data alla Forte Arena, il Teatro sotto le Stelle di Santa Margherita di Pula il 30 Luglio 2022. 5 album in attivo, 10 milioni di copie vendute negli ultimi 15 anni, ...... dove è stato co - presentatore con Laura Pausini e Alessandro, Mika arriva con un'unica ... Una festa travolgente che dal 1997le platee italiane e ha dato il via alla musical - mania ... "Stasera c'è Cattelan... su RaiDue" - RAI Ufficio Stampa Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...Il 15 settembre - e la domanda che ci facciamo tutti è se per noi, il programma, vale ancora 4 sì (per dirla alla maniera del talent). Negli anni infatti la trasmissione canora di Sky Uno è cambiata, ...