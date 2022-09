Caso Richetti, chi è l’attrice che accusa il senatore di stalking: l’esponente di Azione si difende (Di lunedì 19 settembre 2022) Caso Richetti: nelle ultime ore è diventata virale la notizia che coinvolgerebbe un’attrice nelle accuse di stalking al senatore di Azione. Il nome della donna è uscito fuori e allo stesso tempo il senatore si è difeso in una lunga nota ufficiale. Caso Richetti, chi è l’attrice che accusa il senatore di stalking La donna intervistata da Fanpage in forma anonima e che accusa di molestie sessuali il senatore Matteo Richetti di Azione è, stando a quanto riporta il quotidiano Domani, sarebbe Lodovica “Mairè” Rogati, attrice e sceneggiatrice. La donna – si legge sulla sua biografia – ha esordito come attrice nel 2005 grazie ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 19 settembre 2022): nelle ultime ore è diventata virale la notizia che coinvolgerebbe un’attrice nelle accuse dialdi. Il nome della donna è uscito fuori e allo stesso tempo ilsi è difeso in una lunga nota ufficiale., chi ècheildiLa donna intervistata da Fanpage in forma anonima e chedi molestie sessuali ilMatteodiè, stando a quanto riporta il quotidiano Domani, sarebbe Lodovica “Mairè” Rogati, attrice e sceneggiatrice. La donna – si legge sulla sua biografia – ha esordito come attrice nel 2005 grazie ...

CarloCalenda : Non è un caso che sulla notizia si sia lanciato tutto il @pdnetwork condannando il “molestatore” Richetti a prescin… - repubblica : Caso Richetti, la donna che accusa il senatore condannata in passato per calunnia e stalking - LaVeritaWeb : «Fanpage» denuncia un caso di abuso sessuale da parte di un senatore. Carlo Calenda cita il suo esponente, ma spieg… - Fabry279 : RT @MenoStato: Ma @KelleddaMurgia e le femministe del #meetoo, quelle che a #Rimini volevano abolire il corpo degli Alpini dopo l'ennesimo… - Domenico_p6 : Quale caso Richetti? C'è un caso @fanpage, al massimo. Vergogna. -