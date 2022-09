Caso Pogba, il giocatore sotto protezione della polizia a Torino (Di lunedì 19 settembre 2022) Spuntano nuovi dettagli sul Caso Pogba. Stando a quanto riferito dal media francese Le Parisien, il centrocampista della Juventus sarebbe sotto scorta della polizia in Italia. Dalla Francia infatti, spiegherebbero che a proteggerlo sarebbe la polizia dopo i vari tentativi di estorsione ed intimidazione che lo hanno visto protagonista negli ultimi sei mesi. Dunque, sarebbe L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 19 settembre 2022) Spuntano nuovi dettagli sul. Stando a quanto riferito dal media francese Le Parisien, il centrocampistaJuventus sarebbescortain Italia. Dalla Francia infatti, spiegherebbero che a proteggerlo sarebbe ladopo i vari tentativi di estorsione ed intimidazione che lo hanno visto protagonista negli ultimi sei mesi. Dunque, sarebbe L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

sportli26181512 : #Notizie #Onefootball Caso Pogba, il giocatore sotto protezione della polizia a Torino: Spuntano nuovi dettagli sul… - angeloinitaly : RT @CalcioFinanza: Caso #Pogba, il giocatore sotto protezione della polizia a Torino - CalcioFinanza : Caso #Pogba, il giocatore sotto protezione della polizia a Torino - giuli_iiaa : RT @Cecilia_esse: poi con calma parliamo di pogba che in un momento del genere neanche mezza storia o mezzo post per noi i tifosi o la squa… - avespartacus : RT @sportmediaset: Caso Pogba, c'è la svolta: in carcere il fratello Mathias con altri quattro #pogba #fratello #mathias #estorsione #carc… -