Caso Omerovic | «Gli agenti non potevano entrare nella casa a Primavalle» La procura e l’ipotesi favoreggiamento

(Di lunedì 19 settembre 2022) L’intervento dei poliziotti nell’appartamento di via Gerolamo Aleandro adoveva essere finalizzato solo all’identificazione degli inquilini. I quattroindagati per tentato omicidio e falso dovevano restare fuori dalla porta di Hasib. O almeno questa era la disposizione impartita dalla vicedirigente del commissariato Laura Buia, nel frattempo rimossa dall’incarico insieme ad Andrea Sarnari. Invece alle 12,29 di quel 25 luglio sono entrati. Quindici minuti dopoè caduto dalla finestra. E mentre si indaga sulla pista delle molestie di Hasib alla nipote di uno dei poliziotti protagonisti del blitz, spunta anche. Perché l’informativa sui fatti depositata in...

Glihanno scritto nella loro denuncia di averla trovata così al loro rientro in casa. L'... Uno dei poliziotti indagati per ilha sostenuto che l'operazione è documentata in un video . Che ...Ma non era questo il. Gli inquirenti stanno cercando di capire se siano stati commessi degli ... Glisostengono di aver ritrovato la porta a terra al loro rientro in casa. Forse Hasib, ... Ufficialmente quello in via Gerolamo Aleandro, nel quartiere popolare di Primavalle, a Roma, doveva essere un intervento finalizzato all'identificazione degli inquilini. Questa era ...