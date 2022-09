Casalvecchio di Puglia | Ve?llaze?ria | quinta edizione Festa della fratellanza

Leggi su noinotizie

(Di lunedì 19 settembre 2022) Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Cominciata sabato 17 settembre, proseguita per tutta la giornata di ieri, ladi “Ve?llaze?ria”, che nella lingua arbëreshë (delle comunità italiane di origine albanese) significa “”. Nelle piazze e per le strade didi, una delle più antiche comunità arbëreshë, sono arrivati gruppi di ‘albanesi-d’Italia” da Calabria, Basilicata, Molise, da tutta la provincia di Foggia e da tante città di tutto il Bel Paese. Al taglio del nastro che ha dato il via alle manizioni era presente, e lo è stato anche ieri, Andi Seferi, vicesindaco di Tirana, accanto al sindaco diNoè Andreano, e al presidenteProvincia di Foggia Nicola Gatta. Presenti, ...