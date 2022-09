Caro gas: a rischio mezzo milione di posti di lavoro (Di lunedì 19 settembre 2022) Roma, 19 set – “Preferiamo la pace o il condizionatore acceso?” si (e ci) domandava retoricamente il premier Draghi. La prima non l’abbiamo. Il secondo, che sia per rinfrescare o per riscaldare, rischiamo di doverlo tenere al minimo per evitare il salasso in bolletta. In aggiunta, con il Caro gas rischiamo anche di perdere più di mezzo milione di posti di lavoro. Come se i numeri della disoccupazione non fossero, da parte loro, già sufficientemente alti. L’allarme è stato lanciato dal Centro studi Confindustria. Nell’ultima edizione del bollettino congiuntura flash, l’associazione parla di un Caro gas ormai “divenuto fuori controllo, sulla scia dei tagli delle forniture dalla Russia”, che si aggiunge al rialzo dei tassi da parte della Bce il quale, a cascata, si riversa sull’aumento ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 19 settembre 2022) Roma, 19 set – “Preferiamo la pace o il condizionatore acceso?” si (e ci) domandava retoricamente il premier Draghi. La prima non l’abbiamo. Il secondo, che sia per rinfrescare o per riscaldare, rischiamo di doverlo tenere al minimo per evitare il salasso in bolletta. In aggiunta, con ilgas rischiamo anche di perdere più dididi. Come se i numeri della disoccupazione non fossero, da parte loro, già sufficientemente alti. L’allarme è stato lanciato dal Centro studi Confindustria. Nell’ultima edizione del bollettino congiuntura flash, l’associazione parla di ungas ormai “divenuto fuori controllo, sulla scia dei tagli delle forniture dalla Russia”, che si aggiunge al rialzo dei tassi da parte della Bce il quale, a cascata, si riversa sull’aumento ...

