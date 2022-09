Caro diesel: gasolio (molto) più caro della benzina, ecco perché (Di lunedì 19 settembre 2022) Sono lontani i tempi in cui un’auto alimentata a gasolio faceva più risparmiare di un’auto con motore a benzina. Fatto sta che il caro diesel è sotto gli occhi di tutti e basta vedere i prezzi applicati dai distributori per capire che il mondo, almeno questa parte di mondo, si è capovolto. Il gasolio costa molto di più della benzina, e mentre il prezzo della verde continua a scendere, lo stesso non si può dire per quello del diesel. perché il prezzo del diesel non scende Il diesel costa più della benzina: la causa? La guerra in Ucraina. La differenza tra i due carburanti è piuttosto ampia, ma ovviamente c’è una ... Leggi su risparmioggi (Di lunedì 19 settembre 2022) Sono lontani i tempi in cui un’auto alimentata afaceva più risparmiare di un’auto con motore a. Fatto sta che ilè sotto gli occhi di tutti e basta vedere i prezzi applicati dai distributori per capire che il mondo, almeno questa parte di mondo, si è capovolto. Ilcostadi più, e mentre il prezzoverde continua a scendere, lo stesso non si può dire per quello delil prezzo delnon scende Ilcosta più: la causa? La guerra in Ucraina. La differenza tra i due carburanti è piuttosto ampia, ma ovviamente c’è una ...

motorionline : #Carburanti, taglio delle #accise prorogato fino a fine novembre. Prezzi in calo: #benzina self sotto 1,7 €/l… - tvbusiness24 : #Carocarburante: #benzina e #diesel in forte calo - NotessRenting : RT @LeasePlanItalia: Ad agosto i prezzi della #benzina e #diesel sono scesi fino all'11%, anche grazie al taglio delle #accise. Il provved… - GiuseppeZane : @LucaZane10 Mi ricordo quando tanti anni fa mio padre (agronomo) si faceva dare le taniche di gasolio agricolo dai… - infoiteconomia : Caro carburanti: prezzi in discesa per benzina e diesel -