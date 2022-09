Caro carburanti - Il taglio delle accise sarà esteso a tutto il mese di novembre (Di lunedì 19 settembre 2022) Il taglio delle accise su gasolio, benzina, Gpl e metano per autotrazione, da pochi giorni prolungato dal 5 al 17 ottobre, sarà presto esteso all'intero mese di novembre: lo stabilisce il decreto Aiuti ter, il nuovo provvedimento varato dal governo per contrastare le conseguenze del Caro-energia e fornire un sostegno a famiglie e imprese. Per la nuova scadenza serve un apposito decreto interministeriale: negli ultimi mesi, i ministeri dell'Economia e delle Finanze e della Transizione ecologica hanno più volte firmato specifici atti per prolungare il taglio di circa 30 centesimi. Leggi su quattroruote (Di lunedì 19 settembre 2022) Ilsu gasolio, benzina, Gpl e metano per autotrazione, da pochi giorni prolungato dal 5 al 17 ottobre,prestoall'interodi: lo stabilisce il decreto Aiuti ter, il nuovo provvedimento varato dal governo per contrastare le conseguenze del-energia e fornire un sostegno a famiglie e imprese. Per la nuova scadenza serve un apposito decreto interministeriale: negli ultimi mesi, i ministeri dell'Economia eFinanze e della Transizione ecologica hanno più volte firmato specifici atti per prolungare ildi circa 30 centesimi.

quattroruote : Caro #carburanti, il taglio delle #accise sarà esteso a tutto il mese di novembre --> - PrimaPaginaOn : | #Carburanti | SOStariffe ci spiega come far fronte al caro carburante Scopri di più ?? - Claudio73691568 : RT @mar40248589: Il dittatore e sodali del Governo Italiano continuano a fornire armi ai Nazisti Ucraini ,sperperando soldi e tradendo la C… - infoiteconomia : Caro carburanti, nuova proroga al taglio delle accise - riefol1 : @berlusconi Caro bollette, caro gas e caro carburanti per recuperare le tasse che FININVEST non paga agli italiani… -