(Di lunedì 19 settembre 2022) (Adnkronos) – È stato rinnovato il Consiglio della camera di commercio diMonza Brianza Lodi, per il periodo 2022-2027. Confermatodai nuovi consiglieri, rappresentanti del mondo economico, imprenditoriale e sociale. Lo rende noto l’associazione, precisando che il primo obiettivo del nuovo Consiglio dell’ente sarà quello di ritrovare la via della crescita, attraverso interventi mirati di supporto alle imprese e al territorio per essere pronti ad affrontare le sfide che attendono il sistema economico a partire dai giochi olimpici invernali,-Cortina 2026. “Credo -afferma- che la coesione sia l’elemento più importante del nostro sistema imprenditoriale che mette insieme i ...

corona_tweet : RT @pleccese: Carlo Sangalli rieletto all’unanimità presidente di Camcom Milano ??Leggi di più su - lifestyleblogit : Carlo Sangalli rieletto all’unanimità presidente di Camcom Milano - - pleccese : Carlo Sangalli rieletto all’unanimità presidente di Camcom Milano ??Leggi di più su - CasaItaliaRadio : Carlo Sangalli rieletto all’unanimità presidente di Camcom Milano ??Leggi di più su - telodogratis : Carlo Sangalli rieletto all’unanimità presidente di Camcom Milano -

È stato rinnovato il Consiglio della camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, per il periodo 2022 - 2027. Confermato presidente, rieletto all'unanimità dai nuovi consiglieri, rappresentanti del mondo economico, imprenditoriale e sociale. Lo rende noto l'associazione, precisando che il primo obiettivo del nuovo ...Milano, 19 set. " È stato rinnovato il Consiglio della camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, per il periodo 2022 - 2027. Confermato presidente, rieletto all'unanimità dai nuovi consiglieri, rappresentanti del mondo economico, imprenditoriale e sociale. Lo rende noto l'associazione, precisando che il primo obiettivo del nuovo ...(Adnkronos) – È stato rinnovato il Consiglio della camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, per il periodo 2022-2027. Confermato presidente Carlo Sangalli, rieletto all’unanimità dai nuovi co ...Milano, 19 set.(Adnkronos) - È stato rinnovato il Consiglio della camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, per il periodo 2022-2027. Confermato presidente Carlo Sangalli, rieletto ...