Carburanti, il prezzo della benzina in calo sotto 1,7 euro al litro (Di lunedì 19 settembre 2022) Prosegue la diminuzione del prezzi dei Carburanti sulla rete italiana con la benzina al self service che scende nella media nazionale sotto 1,7 euro al litro. A Roma si riesce a trovare a che a 1,5 euro al litro. In base all’elaborazione di Quotidiano Energia, il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è 1,696 euro al litro (contro 1,709 di venerdì scorso 16 settembre). Si tratta del prezzo minimo, incrociando i dati con quelli settimanali del ministero della Transizione ecologica, da inizio ottobre 2021. Vale a dire da circa un anno. Il prezzo medio del diesel self va invece a 1,809 euro al ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 19 settembre 2022) Prosegue la diminuzione del prezzi deisulla rete italiana con laal self service che scende nella media nazionale1,7al. A Roma si riesce a trovare a che a 1,5al. In base all’elaborazione di Quotidiano Energia, ilmedio praticatoin modalità self è 1,696al(contro 1,709 di venerdì scorso 16 settembre). Si tratta delminimo, incrociando i dati con quelli settimanali del ministeroTransizione ecologica, da inizio ottobre 2021. Vale a dire da circa un anno. Ilmedio del diesel self va invece a 1,809al ...

