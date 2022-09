Carabinieri intervengono per furto con destrezza, ladro rintracciato (Di lunedì 19 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti in via Carlo Poerio dove poco prima si era consumato un furto con destrezza. Un uomo, extracomunitario, aveva rubato lo smartphone a un turista turco nei pressi dell’Hotel “Oceania”. I militari hanno sentito la vittima e analizzato le immagini dei sistemi di videosorveglianza esterna dell’albergo individuando l’autore del reato. Dopo qualche ora gli stessi Carabinieri stavano percorrendo Piazza Garibaldi. C’era un uomo che passeggiava e i militari lo hanno riconosciuto. Era l’uomo che aveva rubato il cellulare al turista. Fermato, è stato portato in Caserma per essere denunciato (dello smartphone nessuna traccia) ma dagli accertamenti è emerso altro. Sull’uomo, un 26enne già noto alle forze dell’ordine originario ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 19 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Idel nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti in via Carlo Poerio dove poco prima si era consumato uncon. Un uomo, extracomunitario, aveva rubato lo smartphone a un turista turco nei pressi dell’Hotel “Oceania”. I militari hanno sentito la vittima e analizzato le immagini dei sistemi di videosorveglianza esterna dell’albergo individuando l’autore del reato. Dopo qualche ora gli stessistavano percorrendo Piazza Garibaldi. C’era un uomo che passeggiava e i militari lo hanno riconosciuto. Era l’uomo che aveva rubato il cellulare al turista. Fermato, è stato portato in Caserma per essere denunciato (dello smartphone nessuna traccia) ma dagli accertamenti è emerso altro. Sull’uomo, un 26enne già noto alle forze dell’ordine originario ...

