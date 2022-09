«Cara nonna, pensavamo che saresti stata qui per sempre» (Di lunedì 19 settembre 2022) Una foto del passato che racconta tutto l’amore di due bimbe, due principesse, per la propria nonna. E parole che spiegano il legame strettissimo che Eugenia e Beatrice di York, figlie del principe Andrea e di Sarah Ferguson, avevano con la regina Elisabetta. Così le due royal hanno voluto ricordare la sovrana scomparsa l’8 settembre. «Il mondo ha perso una leader, io ho perso la nonna» aveva detto il principe William subito dopo la morte della regina. Spiegando chiaramente che cosa rappresenta per lui quella perdita. E il post di Eugenia e Beatrice di York non è da meno. La Regina Elisabetta è morta: le reazioni guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di lunedì 19 settembre 2022) Una foto del passato che racconta tutto l’amore di due bimbe, due principesse, per la propria. E parole che spiegano il legame strettissimo che Eugenia e Beatrice di York, figlie del principe Andrea e di Sarah Ferguson, avevano con la regina Elisabetta. Così le due royal hanno voluto ricordare la sovrana scomparsa l’8 settembre. «Il mondo ha perso una leader, io ho perso la» aveva detto il principe William subito dopo la morte della regina. Spiegando chiaramente che cosa rappresenta per lui quella perdita. E il post di Eugenia e Beatrice di York non è da meno. La Regina Elisabetta è morta: le reazioni guarda le foto ...

