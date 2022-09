Cara Delevingne da giorni è chiusa in casa, familiari e amici preoccupati per la salute della top model (Di lunedì 19 settembre 2022) Parenti, familiari, amici e fan preoccupati per le condizioni di salute della modella Cara Delevingne (30 anni). La top model e attrice britannica da giorni è chiusa in casa e gli ultimi avvistamenti non sono per niente rassicuranti. Poco prima di chiudersi alle spalle la porta, era stata fotografata al “Festival Burning Man” a Black Rock City, la città sulla distesa salata del Deserto Black Rock nello Stato del Nevada. Qui era apparsa con le gambe coperte di punti rossi e lividi. Cara Jocelyn Delevingne è una supermodella e attrice britannica di 30 anni (Instagram)Poi è stata filmata mentre si aggirava a piedi nudi all’aeroporto Van ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 19 settembre 2022) Parenti,e fanper le condizioni dimo(30 anni). La tope attrice britannica daine gli ultimi avvistamenti non sono per niente rassicuranti. Poco prima di chiudersi alle spalle la porta, era stata fotografata al “Festival Burning Man” a Black Rock City, la città sulla distesa salata del Deserto Black Rock nello Stato del Nevada. Qui era apparsa con le gambe coperte di punti rossi e lividi.Jocelynè una supermoe attrice britannica di 30 anni (Instagram)Poi è stata filmata mentre si aggirava a piedi nudi all’aeroporto Van ...

94GH0STIN : pensavo fosse un troll che si spacciasse per cara delevingne - infoitcultura : Cara Delevingne non sta bene: filmata in stato confusionale, non esce di casa da giorni - infoitcultura : Cara Delevingne depressa: preoccupazione per la sua salute - infoitcultura : Cara Delevingne da giorni è chiusa in casa, familiari e amici preoccupati per la salute della top - infoitcultura : Come sta Cara Delevingne? Allarmano le sue condizioni di salute -