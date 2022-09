Captain America 4: Marvel adotta un "nuovo approccio" per la supereroina israeliana Sabra (Di lunedì 19 settembre 2022) Shira Haas si unirà al Marvel Cinematic Universe nei panni della supereroina Sabra nel prossimo film di "Captain America", ufficialmente intitolato Captain America: New World Order. Disney e Marvel Studios hanno annunciato al D23 Expo che Shira Haas, candidata agli Emmy per la serie "Unorthodox", si unirà al Marvel Cinematic Universe nei panni della supereroina Sabra nel prossimo film di "Captain America", ufficialmente intitolato Captain America: New World Order. Nei fumetti, Sabra è una mutante che funge da agente del Mossad. L'inclusione del personaggio nei fumetti ha a lungo generato polemiche, ma la ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 19 settembre 2022) Shira Haas si unirà alCinematic Universe nei panni dellanel prossimo film di "", ufficialmente intitolato: New World Order. Disney eStudios hanno annunciato al D23 Expo che Shira Haas, candidata agli Emmy per la serie "Unorthodox", si unirà alCinematic Universe nei panni dellanel prossimo film di "", ufficialmente intitolato: New World Order. Nei fumetti,è una mutante che funge da agente del Mossad. L'inclusione del personaggio nei fumetti ha a lungo generato polemiche, ma la ...

