Canale 5: questa sera il ritorno del GF Vip, con il mistero dei concorrenti (Di lunedì 19 settembre 2022) Parte «Gf Vip» tra Ciacci, Pamela Prati e (tanti) social Il Giornale Intanto questo Gieffe Vip (da stasera su Canale 5) ha fatto discutere ancora prima di cominciare. Uno dei concorrenti è Giovanni Ciacci, costumista e noto personaggio tv: sarà il primo concorrente sieropositivo a entrare nella Casa di Cinecittà. Un'altra barriera superata dal programma che, nel bene e nel male, rispecchia e amplifica la società italiana. Ciacci ha accettato di partecipare alla trasmissione – e dunque di svelare pubblicamente di avere l'Hiv – anche per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema. Lui che è U=U, cioè la sua carica virale è azzerata e dunque non trasmissibile (grazie alle cure) non può in alcun modo contagiare i co-inquilini. E, infatti, non ci sono state obiezioni da parte degli altri concorrenti alla scelta fortemente ...

