Campania libri festival dedicato a Raffaele La Capria, in Galleria parte la campagna d’ascolto (Di lunedì 19 settembre 2022) Dal 29 settembre al 2 ottobre, negli spazi di Palazzo Reale e della Biblioteca Nazionale di Napoli, si svolgerà la prima edizione del festival che porterà a Napoli grandi protagonisti del panorama letterario nazionale e internazionale. L’evento – ad ingresso gratuito – vedrà la curatela del filosofo e docente universitario Massimo Adinolfi. Sono previsti, tra gli appuntamenti in programma, presentazioni di nuove pubblicazioni editoriali, laboratori performativi, lezioni mirate e inediti percorsi tematici, che creeranno una sinergia di ampio respiro con la città e il tessuto culturale, imprenditoriale e turistico che la lega al resto del mondo. Ecco il programma completo https://Campanialibrifestival.it/programma/ La prima edizione del festival sarà dedicata allo scrittore Raffaele La ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 19 settembre 2022) Dal 29 settembre al 2 ottobre, negli spazi di Palazzo Reale e della Biblioteca Nazionale di Napoli, si svolgerà la prima edizione delche porterà a Napoli grandi protagonisti del panorama letterario nazionale e internazionale. L’evento – ad ingresso gratuito – vedrà la curatela del filosofo e docente universitario Massimo Adinolfi. Sono previsti, tra gli appuntamenti in programma, presentazioni di nuove pubblicazioni editoriali, laboratori performativi, lezioni mirate e inediti percorsi tematici, che creeranno una sinergia di ampio respiro con la città e il tessuto culturale, imprenditoriale e turistico che la lega al resto del mondo. Ecco il programma completo https://.it/programma/ La prima edizione delsarà dedicata allo scrittoreLa ...

fattoquotidiano : Il Monarca. Vincenzo De Luca, una questione meridionale di @VincenzoIurillo è in libreria e nelle edicole della Cam… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Il Monarca. Vincenzo De Luca, una questione meridionale di @VincenzoIurillo è in libreria e nelle edicole della Campan… - Antonio47399106 : RT @fattoquotidiano: Il Monarca. Vincenzo De Luca, una questione meridionale di @VincenzoIurillo è in libreria e nelle edicole della Campan… - Profilo3Marco : RT @fattoquotidiano: Il Monarca. Vincenzo De Luca, una questione meridionale di @VincenzoIurillo è in libreria e nelle edicole della Campan… - StefaniaUgatti1 : RT @fattoquotidiano: Il Monarca. Vincenzo De Luca, una questione meridionale di @VincenzoIurillo è in libreria e nelle edicole della Campan… -