Calcio: Roma. Karsdorp intervento ok, Pellegrini e Dybala in nazionale (Di lunedì 19 settembre 2022) L'olandese operato al ginocchio sinistro per meniscectomia mediale Roma - Rick Karsdorp, dopo la lesione del menisco interno, si è sottoposto ad intervento chirurgico al ginocchio sinistro per ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 19 settembre 2022) L'olandese operato al ginocchio sinistro per meniscectomia mediale- Rick, dopo la lesione del menisco interno, si è sottoposto adchirurgico al ginocchio sinistro per ...

