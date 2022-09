Calcio, Paolo Nicolato: “Abbiamo quattro partite per preparare l’Europeo. La Nazionale A ha la priorità” (Di lunedì 19 settembre 2022) È cominciato quest’oggi anche per la Nazionale Italiana Under 21 di Calcio maschile il raduno di preparazione in vista delle prossime sfide, in programma giovedì 22 e lunedì 26 settembre contro Inghilterra (a Pescara) e Giappone (a Castel di Sangro). Si tratta di incontri amichevoli, non ufficiali, utili comunque nel lungo percorso di avvicinamento verso gli Europei di categoria del prossimo anno. “Abbiamo quattro partite per preparare l’Europeo, due adesso e due a marzo, per questo ho chiesto di poter affrontare squadre in grado di metterci in grande difficoltà. Da questo tipo di impegni possiamo capire dove dobbiamo lavorare. Veniamo da 10 partite dove non Abbiamo mai perso, ma Abbiamo bisogno di confrontarci con le ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 settembre 2022) È cominciato quest’oggi anche per laItaliana Under 21 dimaschile il raduno di preparazione in vista delle prossime sfide, in programma giovedì 22 e lunedì 26 settembre contro Inghilterra (a Pescara) e Giappone (a Castel di Sangro). Si tratta di incontri amichevoli, non ufficiali, utili comunque nel lungo percorso di avvicinamento verso gli Europei di categoria del prossimo anno. “per, due adesso e due a marzo, per questo ho chiesto di poter affrontare squadre in grado di metterci in grande difficoltà. Da questo tipo di impegni possiamo capire dove dobbiamo lavorare. Veniamo da 10dove nonmai perso, mabisogno di confrontarci con le ...

Paolo_Bargiggia : Giornata rigenerante per chi studia calcio e spera in un futuro migliore per la serie A: tutti gli allenatori non g… - Paolo_Bargiggia : Di Maria, 34 anni, a fine carriera, fortemente voluto da Allegri contro tutto e contro tutti: solo infortuni con es… - sportli26181512 : 'E' stato tutto bello', da oggi in sala il Paolo Rossi di Veltroni: Walter Veltroni a Sky Sport 24 per presentare '… - FLAW_CALCIO : RT @Azzurri: #Under21 ???? ?? Verso gli impegni con #Inghilterra e #Giappone, Paolo #Nicolato: 'Test duri ma utili per conoscere il nostro v… - Osvaldoripamon1 : @Paolo_Bargiggia Ma sei così sicuro? Al di là del fatto che nel calcio ogni opinione è lecita... Quindi se lo è la… -