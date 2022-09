Calcio | Nazionale | a novembre amichevoli con Albania e Austria

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 19 settembre 2022) Roma, 19 set. - (Adnkronos) - Dopo gli incontri di settembre con Inghilterra e Ungheria, ultimi due impegni per gli Azzurri nella Nations League, ladi Roberto Mancini chiuderà il suo 2022 affrontando in amichevole. I due match, entrambi in programma alle ore 20.45, si disputeranno rispettivamente mercoledì 16all'AirStadium di Tirana e domenica 20all'Ernst Happel Stadion di Vienna. Lagiocherà per la prima volta nella sua storia a Tirana, mentre sono tre i precedenti con l', con gli Azzurri sempre vittoriosi: il terzo e ultimo successo risale al 9 ottobre 2017, quando l'Italia si impose 1-0 a Scutari grazie ad un gol di Antonio Candreva in un match valido per le qualificazioni al ...