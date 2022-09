Calcio | Mancini ' saranno mesi duri | ritroviamo entusiasmo'

(Di lunedì 19 settembre 2022) ''In queste ultime due partite di Nations League sarà importante il risultato, dobbiamo provare a vincere entrambe le partite per cercare di arrivare primi nel nostro girone''. Così Roberto...

Leggi anche Immobile si candida a leader della Nazionale: "...''In queste ultime due partite di Nations League sarà importante il risultato, dobbiamo provare a vincere entrambe le partite per cercare di arrivare primi nel nostro girone''. Così Robertodal ritiro di Coverciano dove sta preparando le gare contro l'Inghilterra venerdì a Milano e il 26 settembre a Budapest con l'Ungheria. ''Dobbiamo migliorare in tutti gli aspetti e soprattutto ...''Di calciatori bravi ne ho lasciati diversi a casa ma ho ritenuto che fosse giusto così visto che stanno giocando tante partite''. Questa la riflessione con cui Roberto Mancini ha motivato l'esclusio ...Prima seduta di allenamento nel pomeriggio a Coverciano per la Nazionale, che si è radunata al Centro Tecnico Federale per preparare gli ultimi due impegni di Nations League con Inghilterra e Ungheria ...