Calcio: Liga, linea dura per cori razzisti contro Vinicius (Di lunedì 19 settembre 2022) Non passeranno sotto silenzio i canti razzisti, con versi di scimmia, che alcuni tifosi dell'Atletico Madrid hanno intonato nei confronti dell'attaccante brasiliano del Real, Vinicius, prima del derby ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 19 settembre 2022) Non passeranno sotto silenzio i canti, con versi di scimmia, che alcuni tifosi dell'Atletico Madrid hanno intonato nei confronti dell'attaccante brasiliano del Real,, prima del derby ...

