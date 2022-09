Calcio femminile, le migliori italiane della terza giornata di Serie A: Polli goleador, Cernoia decisiva. Bene Catena (Di lunedì 19 settembre 2022) Si è disputata in questo weekend la terza giornata della Serie A di Calcio femminile 2022-2023. Un fine settimana che ha visto soprattutto l’importantissima vittoria della Juventus nel big match contro la Roma e i successi di Inter, Milan, Fiorentina e Sampdoria. Lo spettacolo ovviamente non è mancato e come sempre sono scese in campo tante ragazze italiane. Andiamo quindi a scoprire le migliori tre azzurre di questo weekend. Elisa Polli (Inter): l’attaccante nerazzurra è stata l’assoluta protagonista di questa giornata. La classe 2000 ha messo a segno una magnifica tripletta in 46? e ha dunque permesso alle compagne di prendere il largo nella sfida poi vinta per 6-1 contro Pomigliano. Valentina ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 settembre 2022) Si è disputata in questo weekend laA di2022-2023. Un fine settimana che ha visto soprattutto l’importantissima vittoriaJuventus nel big match contro la Roma e i successi di Inter, Milan, Fiorentina e Sampdoria. Lo spettacolo ovviamente non è mancato e come sempre sono scese in campo tante ragazze. Andiamo quindi a scoprire letre azzurre di questo weekend. Elisa(Inter): l’attaccante nerazzurra è stata l’assoluta protagonista di questa. La classe 2000 ha messo a segno una magnifica tripletta in 46? e ha dunque permesso alle compagne di prendere il largo nella sfida poi vinta per 6-1 contro Pomigliano. Valentina ...

Ca5Anteprima : Calcio a 5 Anteprima - Il Bisceglie riparte dalla Serie C femminile, Abbattista: ''Siamo pronti per questo nuovo ca… - ricardorubio44 : ?????? Calcio femminile. - CatenaccioIl : RT @Dome_Manfreda12: Rewind: terza giornata di #SerieA femminile Quattro vittorie su cinque arrivano sui campi di casa, unica eccezione la… - Dome_Manfreda12 : Rewind: terza giornata di #SerieA femminile Quattro vittorie su cinque arrivano sui campi di casa, unica eccezione… - mimanda_picone : @ParticipioPart Ne ricordo tante anche di sesso femminile che ora non parlano più di calcio ma fanno le domande esistenziali... -