Busquets saluta il Barcellona | il sostituto parla italiano

Calcio mercato web

Un ruolo chiave, che rischia di spingeredefinitivamente fuori dai titolari. Un progetto ... Lazio,un'altra promessa: Non è un giovane fiore appena sbocciato, ma rimane un classe ' 97 ...E così, dopo la Coppa Italia, il Napolianche l'Europa League e potrà concentrarsi solo sul ... Tanto che giocatori come Piqué,e Jordi Alba, con questa maglia, non avevano mai giocato ... Juve, colpo prenotato: svolta per giugno - CalciomercatoWeb.it - News di calciomercato Saranno gli ultimi mesi di Sergio Busquets con la maglia del Barcellona: verso l'addio il celebre centrocampista spagnolo, il suo sostituto ...