BTP Italia 2027 ISIN IT0005388175 | quale sarà il tasso della cedola in stacco il 28 ottobre 2022?

Leggi su risparmioggi

(Di lunedì 19 settembre 2022) Nelle ultime settimane l’attenzione dei risparmiatori soliti ad investire sui titoli di statoni è stata tutta rivolta ai BTP. Il boom del rendimento del decennale ad oltre il 4% ha inevitabilmente spinto gli investitori ad accendere un faro sulle prospettivecartana anche perchè il prossimo 25 settembresono in programma le elezioni politiche e c’è chi scommette sul fatto che i rendimenti BTP continueranno a salire. In questo articolo lasciamo perdere i titoli di stato tradizionali ed occupiamoci di una delle emissioni a suo tempo più apprezzate dai retailer: il BTP). Come mai questo interesse? Nulla di specifico: semplicemente il prossimo 28è ...