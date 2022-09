Brooklyn Nine-Nine 8, la recensione dell’ultima stagione: police comedy lives matter (Di lunedì 19 settembre 2022) La nostra recensione dell'ottava e ultima stagione di Brooklyn Nine-Nine, la office comedy poliziesca che incentra il suo canto del cigno sulle conseguenze della pandemia e del Black lives matter, dal 19 settembre su Netflix. Alla fine chiude anche il distretto 99 di New York! Stiamo parlando di Brooklyn Nine-Nine, la police comedy tornata "a casa" da FOX a NBC per chiudere la propria corsa, dopo otto anni di onorato servizio, ora anche in Italia dal 19 settembre su Netflix. Risate, lacrime e una grande riflessione accompagnano la nostra recensione degli ultimi dieci episodi di ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 19 settembre 2022) La nostradell'ottava e ultimadi, la officepoliziesca che incentra il suo canto del cigno sulle conseguenze della pandemia e del Black, dal 19 settembre su Netflix. Alla fine chiude anche il distretto 99 di New York! Stiamo parlando di, latornata "a casa" da FOX a NBC per chiudere la propria corsa, dopo otto anni di onorato servizio, ora anche in Italia dal 19 settembre su Netflix. Risate, lacrime e una grande riflessione accompagnano la nostradegli ultimi dieci episodi di ...

