Brighton, De Zerbi è il nuovo tecnico: domani la conferenza di presentazione (Di lunedì 19 settembre 2022) Roberto De Zerbi allenerà il Brighton in Premier League. E’ arrivato nelle scorse ore l’annuncio ufficiale della società inglese che ha reso noto l’ingaggio del tecnico italiano. La conferenza stampa di presentazione si terrà domani e non oggi, per via dei funeri della Regina Elisabetta II, evento al quale il club tributerà il proprio rispetto ritardando appunto la conferenza stampa. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 19 settembre 2022) Roberto Deallenerà ilin Premier League. E’ arrivato nelle scorse ore l’annuncio ufficiale della società inglese che ha reso noto l’ingaggio delitaliano. Lastampa disi terràe non oggi, per via dei funeri della Regina Elisabetta II, evento al quale il club tributerà il proprio rispetto ritardando appunto lastampa. SportFace.

