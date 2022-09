Brasile | derby Fla-Flu | risse e testate | quattro espulsi al termine del match

Leggi su sportface

(Di lunedì 19 settembre 2022) E’ successo di tutto neldi Rio tra Flamengo e Fluminense. Una delle partite più eccitanti delsi è trasformata in una battaglia di urla, provocazioni edoni. Cinque minuti dopo il fischio d’inizio, David Braz ha ricevuto un doppio giallo per aver protestato reiteratamente per una decisione arbitrale. L’incontro di per se’ molto accesso, è terminato nei minuti finali con un duro contrasto tra Marinho e Ganso, seguito da una grande rissa. L’arbitro ha finito per espellere Manoel, Marinho, Caio Paulista ed Everton, che si sono presi per il collo e si sono rifilati reciprocamente, come nel caso di Everton Cebolinha, che ha ricevuto un colpo di testa dallo stesso Caio Paulista. SportFace.