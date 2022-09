Borsa: Europa risale e gira in rialzo, euro torna su parità (Di lunedì 19 settembre 2022) Le Borse europee risalgono, dopo una seduta passata in gran parte in negativo. L'indice d'area, lo stoxx 600, si muove sulla parità con finanziari, industriali ed energia in ripresa. Milano allunga a +... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 19 settembre 2022) Le Borsepee risalgono, dopo una seduta passata in gran parte in negativo. L'indice d'area, lo stoxx 600, si muove sullacon finanziari, industriali ed energia in ripresa. Milano allunga a +...

zazoomblog : Borsa: Europa riduce calo dopo Wall Street spread a 227 - #Borsa: #Europa #riduce #Street #spread - padovesi58a : Borsa: Europa risale e gira in rialzo, euro torna su parità - padovesi58a : Borsa: Europa riduce calo dopo Wall Street, spread a 227 - fisco24_info : Borsa: Europa risale e gira in rialzo, euro torna su parità: Milano +0,45%, gas e petrolio in calo, spread scende a… - telodogratis : Borsa: Europa riduce calo dopo Wall Street, spread a 227 -