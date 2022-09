BOOM! Storia gay a Mare Fuori 3 (Di lunedì 19 settembre 2022) Mare Fuori Tranquilli, non entreremo nei dettagli ma è una notizia che non può essere taciuta. Possiamo annunciarvi in anteprima che nell’attesissima terza stagione di Mare Fuori ci sarà una Storia gay. Che la serie trasmessa da Rai 2 (e diventata fenomeno su Netflix) fosse un piccolo gioiello di scrittura, era chiaro ai più. Che si arrivasse a raccontare anche un amore omosessuale all’interno di un contesto come il carcere minorile al centro della narrazione di Mare Fuori è qualcosa che va oltre. Ed è meritevole d’attenzione. Non per la questione in sè, ça va sans dire. Ma la serie, riuscendo a raccontare i giovani con una straordinaria aderenza alla realtà, è un utilissimo strumento nelle mani di chi ha qualche anno in più per comprendere chi ha qualche anno in ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 19 settembre 2022)Tranquilli, non entreremo nei dettagli ma è una notizia che non può essere taciuta. Possiamo annunciarvi in anteprima che nell’attesissima terza stagione dici sarà unagay. Che la serie trasmessa da Rai 2 (e diventata fenomeno su Netflix) fosse un piccolo gioiello di scrittura, era chiaro ai più. Che si arrivasse a raccontare anche un amore omosessuale all’interno di un contesto come il carcere minorile al centro della narrazione diè qualcosa che va oltre. Ed è meritevole d’attenzione. Non per la questione in sè, ça va sans dire. Ma la serie, riuscendo a raccontare i giovani con una straordinaria aderenza alla realtà, è un utilissimo strumento nelle mani di chi ha qualche anno in più per comprendere chi ha qualche anno in ...

