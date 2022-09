Bonus bollette, si muovono le aziende: incentivi e premi in busta paga (Di lunedì 19 settembre 2022) L’Inflazione è sempre più alta e il potere d’acquisto sta pian piano crollando. Alcune aziende stanno agendo per arginare tale problema ai loro dipendenti. Ecco come si stanno muovendo tramite anche il Bonus bollette. L’inflazione sta segnando sempre numeri più alti. La difficoltà di tantissimi lavoratori e famiglie è sempre maggiore. In attesa di importanti indicazioni dall’esecutivo, alcune imprese hanno messo in campo dei Bonus bollette e alcuni premi in busta paga. Il tutto per dare respiro al potere d’acquisto dei dipendenti. Adobe StockI rincari sono stati davvero tanti. Tra quelli più preoccupanti troviamo gli aumenti nelle bollette di luce e gas. Tale scenario continua a preoccupare proprio perché i costi ... Leggi su chenews (Di lunedì 19 settembre 2022) L’Inflazione è sempre più alta e il potere d’acquisto sta pian piano crollando. Alcunestanno agendo per arginare tale problema ai loro dipendenti. Ecco come si stanno muovendo tramite anche il. L’inflazione sta segnando sempre numeri più alti. La difficoltà di tantissimi lavoratori e famiglie è sempre maggiore. In attesa di importanti indicazioni dall’esecutivo, alcune imprese hanno messo in campo deie alcuniin. Il tutto per dare respiro al potere d’acquisto dei dipendenti. Adobe StockI rincari sono stati davvero tanti. Tra quelli più preoccupanti troviamo gli aumenti nelledi luce e gas. Tale scenario continua a preoccupare proprio perché i costi ...

