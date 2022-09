Bonus 350 euro lavoratori autonomi e liberi professionisti: a chi spetta e limiti di reddito aggiornati (Di lunedì 19 settembre 2022) Al momento, però, non è ancora possibile presentare la domanda visto che, come anticipato, il testo del decreto attuativo deve essere pubblicato in Gazzetta ufficiale. Lo sarà presto, in quanto è ... Leggi su money (Di lunedì 19 settembre 2022) Al momento, però, non è ancora possibile presentare la domanda visto che, come anticipato, il testo del decreto attuativo deve essere pubblicato in Gazzetta ufficiale. Lo sarà presto, in quanto è ...

moneypuntoit : ?? Bonus 350 euro lavoratori autonomi e liberi professionisti: a chi spetta e limiti di reddito aggiornati ?? - proghettolab : RT @orizzontescuola: Carta del docente, il bonus dal 2027 potrebbe scendere da 500 a 350 euro. I fondi serviranno per la Scuola di Alta For… - orizzontescuola : Carta del docente, il bonus dal 2027 potrebbe scendere da 500 a 350 euro. I fondi serviranno per la Scuola di Alta… - alby9__5 : Quindi 150 euro di famosi 'bonus' sono il salvavita di bollette da 350 euro in sù?? Ma non VI VERGOGNATE MINIMAMENT… - Pomilids : RT @vaielettrico: ATTACCO CINESE / La @MG lancia un nuovo modello elettrico, la MG4, con prezzo d'attacco a 29.900 euro. Ma se rottami una… -