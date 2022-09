Bonus 150 euro nel Dl Aiuti ter: beneficiari, requisiti e come richiederlo (Di lunedì 19 settembre 2022) Durante il Consiglio dei Ministri numero 95 del 16 settembre 2022 è stato approvato un nuovo decreto-legge contenente ulteriori misure per contrastare l’inflazione e l’aumento dei prezzi dell’energia. Il Decreto Aiuti ter, tra le altre misure, ha previsto per il mese di novembre l’erogazione di un nuovo Bonus una tantum, del valore di 150 euro, a lavoratori e pensionati con reddito non superiore a 20mila euro. Durante la conferenza stampa che ha seguito il CdM, il premier Draghi ha affermato che l’introduzione di questo nuovo Bonus fosse “la parte più sorprendente perché completamente inattesa” all’interno del decreto-legge. Sempre in base alle parole di Draghi, i beneficiari di questo nuovo contributo una tantum saranno 22 milioni: oltre ai lavoratori (dipendenti e autonomi) e ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 19 settembre 2022) Durante il Consiglio dei Ministri numero 95 del 16 settembre 2022 è stato approvato un nuovo decreto-legge contenente ulteriori misure per contrastare l’inflazione e l’aumento dei prezzi dell’energia. Il Decretoter, tra le altre misure, ha previsto per il mese di novembre l’erogazione di un nuovouna tantum, del valore di 150, a lavoratori e pensionati con reddito non superiore a 20mila. Durante la conferenza stampa che ha seguito il CdM, il premier Draghi ha affermato che l’introduzione di questo nuovofosse “la parte più sorprendente perché completamente inattesa” all’interno del decreto-legge. Sempre in base alle parole di Draghi, idi questo nuovo contributo una tantum saranno 22 milioni: oltre ai lavoratori (dipendenti e autonomi) e ...

DrKing77 : Nuovo bonus 150 euro per invalidi e disabili? I requisiti - fanpage : Arriva un nuovo bonus da 150 euro, ma non per tutti. Vediamo insieme chi ne ha diritto e come fare domanda: - dopiot : RT @Crudeli45198835: Che cosa è,quale significato ha il bonus di Novembre di 150 euro? - LavoroFisco : In arrivo il nuovo bonus 150 euro: ecco chi lo percepirà - InfoFiscale : Bonus 150 euro: nel DL Aiuti ter novità anche per le partite IVA con redditi fino a 20.000 euro -