Bonus 150 euro anche per i pensionati: requisiti e come richiederlo (Di lunedì 19 settembre 2022) Prima del termine della legislatura, il governo approva il nuovo decreto per i pensionati: Bonus di 150 euro, a chi va e come chiederlo Si avvicina sempre più il giorno della fine della legislatura, ma i provvedimenti in favore dei cittadini continuano ad arrivare. Il prossimo 25 settembre 2022 si terranno le elezioni politiche per il rinnovo dei rami del Parlamento Italiano, a seguito dello scioglimento anticipato delle Camere. Foto Pexels.comDopo il Bonus di 200 euro erogato a luglio scorso, Draghi lascia un agli italiani il nuovo decreto Aiuti-ter, che prevede al suo interno una serie di misure atte a supportare ancora una volta gli italiani durante la difficile situazione economica. Il Consiglio dei Ministri viene incontro a famiglie, imprese e cittadini con un ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 19 settembre 2022) Prima del termine della legislatura, il governo approva il nuovo decreto per idi 150, a chi va echiederlo Si avvicina sempre più il giorno della fine della legislatura, ma i provvedimenti in favore dei cittadini continuano ad arrivare. Il prossimo 25 settembre 2022 si terranno le elezioni politiche per il rinnovo dei rami del Parlamento Italiano, a seguito dello scioglimento anticipato delle Camere. Foto Pexels.comDopo ildi 200erogato a luglio scorso, Draghi lascia un agli italiani il nuovo decreto Aiuti-ter, che prevede al suo interno una serie di misure atte a supportare ancora una volta gli italiani durante la difficile situazione economica. Il Consiglio dei Ministri viene incontro a famiglie, imprese e cittadini con un ...

