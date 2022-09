Bollettino Campania oggi | contagi | morti e guariti lunedì 19 settembre

(Di lunedì 19 settembre 2022) Ildella Regionesulla pandemia Covid-19, con gli aggiornamenti di192022 sui numeri delle ultime 24 ore. Prosegue il lavoro di monitoraggio della diffusione del virus, con un nuovo appuntamento quotidiano per quanto riguarda una delle regioni più colpite del nostro Paese. Ecco quindi i dati odierni:si registrano 609 nuovi, 4, 934 tamponi molecolari, 14 (0) ricoverati in terapia intensiva, 233 (+2) ricoverati negli altri reparti. SportFace.

Diminuiscono i numeri di nuovi positivi e cala anche la curva dei contagi da Coronavirus. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 609 positivi su 4.295 tamponi esaminati, 777 in meno di ieri