Bollette Roma – La Lega: “Bolletta da 18mila euro alla gelateria Fassi? Una follia da fermare subito” (Di lunedì 19 settembre 2022) “La gelateria Fassi, dal 1880 è una delle gelaterie più rinomate di Roma e d’italia. Ha visto due guerre mondiali, ma probabilmente non aveva mai visto, in oltre 120 anni di storia, una Bolletta da 18.000 euro. È successo ora e quello che è accaduto è una follia da fermare subito, un giorno dopo il voto del 25 settembre“. Lo scrive in una nota il consigliere regionale del Lazio della della Lega, Daniele Giannini, commentando lo sfogo, affidato ai social network e poi diffuso dalla stampa, da parte del titolare della nota bottega del centro di Roma e vice presidente della Fipe, Andrea Fassi: “Bollette del genere, improvvisamente così alte – prosegue – non rappresentano ... Leggi su italiasera (Di lunedì 19 settembre 2022) “La, dal 1880 è una delle gelaterie più rinomate die d’italia. Ha visto due guerre mondiali, ma probabilmente non aveva mai visto, in oltre 120 anni di storia, unada 18.000. È successo ora e quello che è accaduto è unada, un giorno dopo il voto del 25 settembre“. Lo scrive in una nota il consigliere regionale del Lazio della della, Daniele Giannini, commentando lo sfogo, affidato ai social network e poi diffuso dstampa, da parte del titolare della nota bottega del centro die vice presidente della Fipe, Andrea: “del genere, improvvisamente così alte – prosegue – non rappresentano ...

