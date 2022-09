Bollette, quanto costa fare una doccia: attenti alla durata (Di lunedì 19 settembre 2022) Attenzione ai consumi casalinghi, si può risparmiare anche con la doccia, ecco qualche elemento da considerare Con l’autunno e la crisi energetica dovuta alla chiusura delle importazioni di gas naturale dalla Russia è di stretta attualità il risparmio nei consumi. Oltre a misure di carattere generale decise anche al livello europeo, il governo ha varato L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 19 settembre 2022) Attenzione ai consumi casalinghi, si può risparmiare anche con la, ecco qualche elemento da considerare Con l’autunno e la crisi energetica dovutachiusura delle importazioni di gas naturale dRussia è di stretta attualità il risparmio nei consumi. Oltre a misure di carattere generale decise anche al livello europeo, il governo ha varato L'articolo proviene da Consumatore.com.

matteosalvinimi : C’è una parte di politica che forse non ha ben compreso quanto sia urgente arginare l’emergenza bollette. Si interv… - NicolaPorro : ?? Occhio, arriva la stangata in #bolletta: ecco quanto pagheremo nel 2023. L'analisi di #Becchi e #Menichella ?? - Zio_Dino : Ma qualcuno è riuscito a capire come CAZZO FARE I CONFRONTI tre i vari gestori di energia nel mercato libero e sopr… - gianuzz : RT @SarBre3: A quanto sembra dai sondaggi, per combattere #bollette e #crisienergetica il 25 settembre gli italiani spegneranno il cervell… - VerdeVetriolo : @GabrieleRoccel2 @MarcoFollini Quanto avete rotto il cazzo con sto neoborbonismo. Si tratta di pagare bollette e di… -