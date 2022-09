Bollette, per le imprese arriva la beffa?: cosa succede (Di lunedì 19 settembre 2022) Il decreto Aiuti-ter è stato approvato dal Consigli dei ministri e prevede una serie di interventi per famiglie e imprese Il Governo Draghi ha varato l’ultimo provvedimento a sostegno di famiglie e imprese per contrastare l’inflazione e il caro energia. Poi la parola sarà data agli elettori che sceglieranno la composizione del nuovo parlamento e L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 19 settembre 2022) Il decreto Aiuti-ter è stato approvato dal Consigli dei ministri e prevede una serie di interventi per famiglie eIl Governo Draghi ha varato l’ultimo provvedimento a sostegno di famiglie eper contrastare l’inflazione e il caro energia. Poi la parola sarà data agli elettori che sceglieranno la composizione del nuovo parlamento e L'articolo proviene da Consumatore.com.

AlexBazzaro : #Salvini: 'Draghi, oltre che parlare di pupazzi, spero che trovi il tempo per trovare altri soldi per aiutare gli i… - matteosalvinimi : Io ci #credo e metto la firma al 'Patto per gli Italiani'????Con i governatori e i ministri della Lega mettiamo nero… - Agenzia_Ansa : Salvini attacca Draghi: 'Trovi i soldi per le bollette oltre a parlare di pupazzi' #ANSA - RomanoPasqua : RT @MemmoMattioli: La Francia nazionalizza la sua società di distribuzione dell’elettricità e per legge nel 2023 le bollette non potranno a… - ChristianGerde2 : RT @cgiamestre: Aiuti, studio Cgia: “Scostamento di bilancio inevitabile per salvare famiglie e imprese” - Il Tempo -