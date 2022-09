Bollette gas, avete mai notato la sigla Smc? Cosa significa (Di lunedì 19 settembre 2022) L’importanza della corretta lettura di una bolletta è l’essenziale punto di partenza per una strategia di risparmio. Di Cosa parliamo Il tema del gas e della questione energetica hanno irrotto improvvisamente, quest’anno, nella vita dei cittadini europei. Per meglio puntualizzare, oggi sappiamo da una informazione trasparente che questi due elementi cogenti di discussione non sono L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 19 settembre 2022) L’importanza della corretta lettura di una bolletta è l’essenziale punto di partenza per una strategia di risparmio. Diparliamo Il tema del gas e della questione energetica hanno irrotto improvvisamente, quest’anno, nella vita dei cittadini europei. Per meglio puntualizzare, oggi sappiamo da una informazione trasparente che questi due elementi cogenti di discussione non sono L'articolo proviene da Consumatore.com.

gennaromigliore : Aver fatto cadere #Draghi, che stava lottando come nessun altro in Ue per un #pricecap sul gas, ci ha resi più vuln… - myrtamerlino : Il tetto non lo mettono per il #gas, ma lo tolgono per gli #stipendipubblici votandola tutti in commissione...beh c… - EnricoLetta : Mettere il tetto al prezzo del #gas, aumentare credito d’imposta per pagare le #bollette, ridurre il #cuneofiscale,… - emrato : @JulianRoss79 @la_stordita Si, ma stiamo parlando di poca roba, voglio vedere la gente pagare bollette del gas da 800€ - salvatoretoto55 : @elenabonetti @UKinItaly Con quale faccia di......dite di votarvi, quando con Draghi siamo arrivati a non poter pag… -