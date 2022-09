Bollette da 730mila euro per il solo gas: anche San Patrignano rischia la chiusura (Di lunedì 19 settembre 2022) Un aumento delle Bollette di oltre dieci volte. Come altre realtà, aziendali e non, anche San Patrignano è costretta a valutare la chiusura di intere attività, a fronte dei rincari record dei costi energetici. “La chiusura totale forse è uno scenario estremo e poco probabile, ma ora non si mai”, hanno detto a Il Corriere della Sera fonti del noto e discusso centro di recupero dalle dipendenze, tornato nell’occhio del ciclone dopo l’uscita della serie Netflix SanPa l’anno scorso. Secondo l’Ansa, nei giorni scorsi la comunità ha ricevuto una bolletta da 730mila euro per il gas consumato nel solo mese di agosto: un aumento di oltre dieci volte rispetto ai 70mila euro chiesti per lo stesso periodo dell’anno scorso. Gli aumenti dei costi ... Leggi su tpi (Di lunedì 19 settembre 2022) Un aumento delledi oltre dieci volte. Come altre realtà, aziendali e non,Sanè costretta a valutare ladi intere attività, a fronte dei rincari record dei costi energetici. “Latotale forse è uno scenario estremo e poco probabile, ma ora non si mai”, hanno detto a Il Corriere della Sera fonti del noto e discusso centro di recupero dalle dipendenze, tornato nell’occhio del ciclone dopo l’uscita della serie Netflix SanPa l’anno scorso. Secondo l’Ansa, nei giorni scorsi la comunità ha ricevuto una bolletta daper il gas consumato nelmese di agosto: un aumento di oltre dieci volte rispetto ai 70milachiesti per lo stesso periodo dell’anno scorso. Gli aumenti dei costi ...

