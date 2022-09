Bolletta gas da 730mila euro | San Patrignano rischia chiusura

(Di lunedì 19 settembre 2022) (Adnkronos) – Sandi dover chiudere interi settori a causa dell’aumento vertiginoso dei prezzi di energia e materie prime, legato alla situazione internazionale. I costi delle utenze sono, infatti, drammaticamente aumentati anche per la comunità, che nei giorni scorsi ha ricevuto unadaper il gas, consumato nel solo mese di agosto. Più di dieci volte la cifra della pagata per lo stesso periodo lo scorso anno, quando laera stata di 70mila. A riferirlo è la stessa comunità in una nota. “Sono cifre che rendono la dimensione tragica del fenomeno. I costi dell’energia hanno oggi un impatto tale su Sanda mettere a repentaglio le attività previste per la formazione dei ragazzi e ragazze ...

