Bolletta choc 18mila euro alla gelateria Fassi | il proprietario si sfoga | ' È un insulto a tutto quello che ho fatto finora'

MaurizioFuochi : RT @mummy53690440: Bolletta choc (18mila euro) alla gelateria Fassi, il proprietario si sfoga: «È un insulto a tutto quello che ho fatto fi… - SantaCinzia : RT @mummy53690440: Bolletta choc (18mila euro) alla gelateria Fassi, il proprietario si sfoga: «È un insulto a tutto quello che ho fatto fi… - mummy53690440 : Bolletta choc (18mila euro) alla gelateria Fassi, il proprietario si sfoga: «È un insulto a tutto quello che ho fat… - RehoEmanuele88 : RT @itaca62: @la_kuzzo Lo choc mi verrà alla prossima bolletta,mica tutti hanno il qlo a caldo come voi,anzi tra un mese lo avremo pure gel… - Moixus1970 : RT @DavideTedesco74: Bolletta choc, imprenditore ricoverato in ospedale L'uomo ha avuto un malore. -

Il caro-energia sta mettendo l'Italia in ginocchio. L'ultima testimonianza arriva dalla gelateria Fassi, pezzo di storia di Roma situata all'Esquilino. Il proprietario Andrea Fassi ...Anche le Chiese in ginocchio (e non per pregare) per il caro bollette. Pronte alcune misure choc che coinvolgeranno anche i fedeli. La crisi dell'energia colpisce ...