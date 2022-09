Biden stupisce gli Usa: cosa dice sulla ricandidatura per il 2024 (Di lunedì 19 settembre 2022) Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato che aspetterà le elezioni di medio termine per decidere se presentare la propria candidatura per la rielezione nel 2024. «È troppo presto per prendere quel tipo di decisione», le dichiarazioni di Biden durante un'intervista per la rete statunitense Cbs, in cui ha anche sottolineato che «resta da vedere» se si candiderà per la rielezione. Non c'è più quindi la certezza che l'attuale inquilino della Casa Bianca corra per la conferma dopo aver vinto contro Donald Trump. Biden, che compirà 80 anni tra due mesi, ha stupito molti commentatori statunitensi con le sue dichiarazioni. Soprattutto alla luce di quanto aveva dichiarato giusto qualche giorno fa Cedric Richmond, funzionario della Casa Bianca fino allo scorso maggio e attualmente consigliere del ... Leggi su iltempo (Di lunedì 19 settembre 2022) Il presidente degli Stati Uniti Joeha annunciato che aspetterà le elezioni di medio termine per decidere se presentare la propria candidatura per la rielezione nel. «È troppo presto per prendere quel tipo di decisione», le dichiarazioni didurante un'intervista per la rete statunitense Cbs, in cui ha anche sottolineato che «resta da vedere» se si candiderà per la rielezione. Non c'è più quindi la certezza che l'attuale inquilino della Casa Bianca corra per la conferma dopo aver vinto contro Donald Trump., che compirà 80 anni tra due mesi, ha stupito molti commentatori statunitensi con le sue dichiarazioni. Soprattutto alla luce di quanto aveva dichiarato giusto qualche giorno fa Cedric Richmond, funzionario della Casa Bianca fino allo scorso maggio e attualmente consigliere del ...

CarieriF : RT @LaraAmmendola: É colpa loro. #Biden quel che mi stupisce sempre é che tu ci stai sempre in mezzo ,come il prezzemolo. Come mai tutti i… - LaraAmmendola : É colpa loro. #Biden quel che mi stupisce sempre é che tu ci stai sempre in mezzo ,come il prezzemolo. Come mai tu… - The_IAM_guy : @Happy4Trigger @gianlucac1 @santre1977 @DrPikkolo Che Biden stia provando a fare le scarpe a Putin non mi stupisce,… -