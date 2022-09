Biden: "Se Cina attaccasse, difenderemmo Taiwan" (Di lunedì 19 settembre 2022) Washington, 19 set. (Adnkronos) - Joe Biden ha affermato che gli Stati Uniti difenderebbero Taiwan in caso di "attacco senza precedenti" da parte della Cina. Parlando in un'intervista alla Cbs, ieri il presidente degli Stati Uniti ha risposto "sì" quando gli è stato chiesto se ciò significasse che le forze statunitensi avrebbero difeso Taiwan. Biden ha inoltre annunciato che aspetterà le elezioni di medio termine per decidere se presentare la propria candidatura per la rielezione nel 2024. "E' troppo presto per prendere quel tipo di decisione", ha detto Biden durante un'intervista per la rete statunitense Cbs, sottolineando che "resta da vedere" se si candiderà per la rielezione. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022) Washington, 19 set. (Adnkronos) - Joeha affermato che gli Stati Uniti difenderebberoin caso di "attacco senza precedenti" da parte della. Parlando in un'intervista alla Cbs, ieri il presidente degli Stati Uniti ha risposto "sì" quando gli è stato chiesto se ciò significasse che le forze statunitensi avrebbero difesoha inoltre annunciato che aspetterà le elezioni di medio termine per decidere se presentare la propria candidatura per la rielezione nel 2024. "E' troppo presto per prendere quel tipo di decisione", ha dettodurante un'intervista per la rete statunitense Cbs, sottolineando che "resta da vedere" se si candiderà per la rielezione.

