Berlusconi: "San Siro è nel mio cuore. Qui Milan e Inter hanno scritto le pagine del calcio italiano. La costruzione di un nuovo stadio..." (Di lunedì 19 settembre 2022) Silvio Berlusconi parla a Telelombardia del futuro stadio di Milano e dell’ipotesi di abbattimento dello stadioGiuseppe Meazza.“San Siro è nel mio cuore, come è nel cuore di tutti i Milanisti e... Leggi su ilpallonegonfiato (Di lunedì 19 settembre 2022) Silvioparla a Telelombardia del futurodio e dell’ipotesi di abbattimento delloGiuseppe Meazza.“Sanè nel mio, come è neldi tutti iisti e...

Pall_Gonfiato : #Berlusconi sullo stadio #SanSiro #GiuseppeMeazza #Milan #Inter - Hanan1868 : RT @GregoriaSamsa3: @kiara86769608 @fattoquotidiano Proprio come Berlusconi che ad ogni udienza finisce ricoverato al San Raffaele. #Coso… - kiara86769608 : RT @GregoriaSamsa3: @kiara86769608 @fattoquotidiano Proprio come Berlusconi che ad ogni udienza finisce ricoverato al San Raffaele. #Coso… - GregoriaSamsa3 : @kiara86769608 @fattoquotidiano Proprio come Berlusconi che ad ogni udienza finisce ricoverato al San Raffaele.… - infoitsport : Demolizione San Siro, Berlusconi contrario: “Non si può disperdere la memoria” -