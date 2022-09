Berlusconi non vuole che Draghi sparisca dai radar: «Non rinunceremo alla sua competenza e prestigio». E prende le distanze da Meloni e Orbán (Di lunedì 19 settembre 2022) «Non sta a me dire quale ruolo assumerà in futuro, ma non rinunceremo alla competenza e al prestigio di Mario Draghi». Sono le parole del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, dopo aver nuovamente rivendicato di avere voluto personalmente, quando era presidente del Consiglio, «Draghi alla guida di Bankitalia, superando la contrarietà del mio ministro dell’Economia, Giulio Tremonti, e poi alla presidenza della Bce, superando le riserve ben più pesanti di Angela Merkel». E il leader di Forza Italia, i cui gruppi parlamentari si sono astenuti dal voto di fiducia dello scorso 20 luglio, innescando l’effetto domino nella maggioranza di governo che ha portato alle dimissioni dell’ex numero uno della Bce, ha aggiunto: «Sono stato io il ... Leggi su open.online (Di lunedì 19 settembre 2022) «Non sta a me dire quale ruolo assumerà in futuro, ma none aldi Mario». Sono le parole del leader di Forza Italia, Silvio, dopo aver nuovamente rivendicato di avere voluto personalmente, quando era presidente del Consiglio, «guida di Bankitalia, superando la contrarietà del mio ministro dell’Economia, Giulio Tremonti, e poipresidenza della Bce, superando le riserve ben più pesanti di Angela Merkel». E il leader di Forza Italia, i cui gruppi parlamentari si sono astenuti dal voto di fiducia dello scorso 20 luglio, innescando l’effetto domino nella maggioranza di governo che ha portato alle dimissioni dell’ex numero uno della Bce, ha aggiunto: «Sono stato io il ...

