(Di lunedì 19 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Siamo di fronte a un rischio molto grave, dopo la pandemia il paese aveva iniziato a riprendersi e il lavoro del governo Draghi stava dando buoni risultati, questa nuova crisi rischia di soffocare la ripresa fragile e scatenare una ondata di recessione, inflazione e disoccupazione. Per gli economisti si tratta di una ondata perfetta, noi dobbiamo bloccare ad ogni costo questa dinamica. Preferibilmente loè da evitare perchè la situazione del debito pubblico è già difficile”. Lo ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio, a SkyTg24. “Lodi bilancio deve essere davvero l'e va concordato con l'Ue”, ha ribadito. (ITALPRESS).-foto agenziafotogramma.it-

restoalsud : #territorio #sud #lavoro Berlusconi “Lo scostamento sia ultima spiaggia” - - Italpress : Berlusconi “Lo scostamento sia ultima spiaggia” - GeorgiaSoldi : RT @alessan47586283: Sentito adesso Berlusconi intervistato da Monica Maggioni, seconda me vota #TerzoPolo , ha dato addosso a Salvini ( Sc… - ZerounoTv : Berlusconi “Lo scostamento sia ultima spiaggia” - Tele_Nicosia : Berlusconi “Lo scostamento sia ultima spiaggia” -

... in qualità di presidente del Consiglio italiano", ha detto. "Con lei oggi se n'è andata ... "Concordarecon Europa Sul caro energia, poi, il leader di Forza Italia ha detto: "...... ci sarà il comizio di chiusura del centrodestra: presenti insieme Giorgia Meloni, Silvioe Matteo Salvini. Dopo le tensioni degli ultimi giorni, in particolare sullodi ...ROMA (ITALPRESS) – “Siamo di fronte a un rischio molto grave, dopo la pandemia il paese aveva iniziato a riprendersi e il lavoro del ...Silvio Berlusconi ospite in tv e sui social ha parlato a ruota libera dei tempi principali della campagna elettorale, dal caro bollette alle droghe ...