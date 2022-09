Berlusconi, a fare campagna elettorale in giro per l’Italia ci pensa il suo cartonato (Di lunedì 19 settembre 2022) A 85 anni di età, Silvio Berlusconi è il leader di partito più anziano in campo per le prossime elezioni. fare campagna elettorale in giro per l’ltalia, dunque, potrebbe rivelarsi complicato. Per questo, ai gazebo di Forza Italia, alcuni militanti del partito hanno deciso di portare un suo cartonato. «È voluto venire per forza anche lui», ha scherzato la senatrice Licia Ronzulli postando una foto del banchetto allestito a Genova. Pur continuando a portare avanti il suo impegno politico, Berlusconi ha da tempo ceduto ad Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, il compito di partecipare a interviste, eventi, dibattiti e comizi. In tempi di campagna elettorale, però, è difficile far sentire la propria presenza in tutte le città. E ... Leggi su open.online (Di lunedì 19 settembre 2022) A 85 anni di età, Silvioè il leader di partito più anziano in campo per le prossime elezioni.inper l’ltalia, dunque, potrebbe rivelarsi complicato. Per questo, ai gazebo di Forza Italia, alcuni militanti del partito hanno deciso di portare un suo. «È voluto venire per forza anche lui», ha scherzato la senatrice Licia Ronzulli postando una foto del banchetto allestito a Genova. Pur continuando a portare avanti il suo impegno politico,ha da tempo ceduto ad Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, il compito di partecipare a interviste, eventi, dibattiti e comizi. In tempi di, però, è difficile far sentire la propria presenza in tutte le città. E ...

