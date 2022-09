Benzina ai minimi da un anno. Ma il pane e la pasta non sono mai stati così cari. Quanto costa fare la spesa (Di lunedì 19 settembre 2022) Benzina in calo sulla rete italiana. Il self service scende sotto 1,7 euro al litro, toccando il minimo da quasi un anno, mentre il prezzo medio del diesel scende verso la soglia di 1,8 euro fermandosi a 1,809 euro al litro. Ma i prezzi di pane e pasta salgono a dismisura L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 19 settembre 2022)in calo sulla rete italiana. Il self service scende sotto 1,7 euro al litro, toccando il minimo da quasi un, mentre il prezzo medio del diesel scende verso la soglia di 1,8 euro fermandosi a 1,809 euro al litro. Ma i prezzi disalgono a dismisura L'articolo proviene da Firenze Post.

Agenzia_Ansa : FLASH | Benzina, al self scende sotto 1,7 euro, minimi da un anno. #ANSA - MediasetTgcom24 : Benzina, al self scende sotto 1,7 euro: ai minimi da un anno #inizioottobre2021 #italiana - FirenzePost : Benzina ai minimi da un anno. Ma il pane e la pasta non sono mai stati così cari. Quanto costa fare la spesa - MarinaBidetti : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Benzina, al self scende sotto 1,7 euro, minimi da un anno. #ANSA - venti4ore : Caro carburanti anche a Siena benzina sotto 1,7 al litro al self, ai minimi da un anno -